Nursipalu harjutusvälja laiendamisega jätkatakse kiiremas korras. Hanno Pevkur: meil ei ole võimalik oodata aastaid

Pevkur rääkis Delfile, et plaanis on muuta seadust, et oleks võimalik riigikaitselist erandit kasutada ka harjutusalade loomiseks. „ Me teeme nii nagu me lubasime, et teeme spetsiaalse kompensatsioonipaketi, mis võtab arvesse nii müra kui ka lähedal asuvaid asulaid, siis tekib ka selline püsikompensatsioon, mis võtab arvesse omavalitsuste territooriumid, mis on selle harjutusalaga hõlmatud ning sellest tulenevalt tekib ka siis iga-aastane püsikompensatsioon,“ rääkis ta ja lisas, et see ei puuduta ainult Nursipalu harjutusalasid, vaid kõiki Eestis olevaid.

Koalitsioonileppes on kirjas, et Nursipalu harjutusalasid plaanitakse arendada välja kiiremas korras. Mida see täpsemalt tähendab? „Meie ettepanek on seadust muuta, et oleks võimalik kasutada riigikaitselist erandit, et mitte lähtuda tavapärasest planeerimisloogikast, sellepärast, et meil ei ole kuidagi võimalik kehtivas julgeolekuolukorras oodata viis, kuus, seitse, võib-olla isegi kaheksa aastat selleks, et harjutusala meil olemas oleks,“ rääkis Pevkur.

„Kompensatsioonimeetmetena maksame vajalike maade soetamisel inimestele õiglase hüvitise taasteväärtuse näol,“ seisab leppes. Pevkuri sõnul tähendabki see lihtsalt öeldes seda, et kui riigil on vajadus inimeselt näiteks maa välja osta, mis jääb harjutusala alla, siis selle maa ja eluhoone hüvitamise kompenseerimisel lähtutakse sellest kui palju inimesel oleks raha vaja, et ta saaks omale sarnase elamise kas siis ehitada või soetada. „Veel lihtsamalt öeldes võib-olla selline tavaloogikast lähtuvalt kui on kindlustusjuhtum, et siis palju on kindlustusväärtus.“

Kuupäeva paigas ei ole