Vihane Hiina on koondanud Taiwani poole kümneid sõjalennukeid

Ministeerium ei esitanud täpset kaarti ega asukohti, kuid ütles, et 31 lennukit olid ületanud keskjoone - piiri Taiwani väinas Taiwani ja Hiina vahel, vahendab The Guardian.

Taiwani kaitseministeerium ütles, et jälgib Hiina vägede tegevust ning ka USA sõnas, et on valvel.