„Nad kohtlesid meid nagu loomi.“ Venemaalt päästetud ukraina lapsed kirjeldavad Vene „suvelaagreid“

13-aastane Daša Rakk rääkis, et tema ja ta kaksikõde nõustusid möödunud aastal lahkuma Vene vägede poolt vallutatud Hersonist ning läksid mõneks nädalaks Krimmi puhkelaagrisse. Kuid Krimmi jõudnud, teatasid vene ametnikud, et lapsed jäävad sinna kauemaks, vahendab Reuters.

„Nad ütlesid, et meid lapsendatakse, et me saame endale järelvaatajad,“ sõnas Daša. „Kui nad meile algul ütlesid, et jääme kauemaks, hakkasime kõik nutma.“