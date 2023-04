Opositsiooni esimehed pole koalitsioonileppega rahul. Martin Helme: rahvale on näkku valetatud

Tema sõnul on see täielik vale, et süüdi on Jüri Ratase esimene või teine valitsus, et Eestil on eelarve kriis. Ta ütles, et üheks põhjuseks, miks Eestis eelarve kriis on, on Ukraina abistamine, teiseks suured palgatõusud riigisektoris ning kolmandaks energiakriis, kus viimane on Kaja Kallase süü. „Mis teistmoodi teha, tuleb saavutada see, et majandus kasvama hakkab ja nad (tulevane valitsus) teevad praegu oma koalitsioonilepingus kõiki asju selle jaoks, et majandust veel rohkem langusesse viia,“ lisas ta.