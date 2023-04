VIDEO | Kaja Kallas: suurpere toetusi vähendatakse. Vaatame üle indekseerimise ja astmelise väljumise

Kallas sõnas, et maksuküür on vaja kaotada, sest mida kauem sellega venitatakse, seda raskem on seda kaotada. „See on ajale jalgu jäänud ja me peame selle otsuse tegema pigem nüüd, et inimestele jääks rohkem raha kätte,“ ütles Kallas.

Lauri Hussar ei lähe valitsusse. Kaja Kallas on varem väljendanud, et talle ei meeldi, kui erakonnajuhid pole valitsuses. Kuidas Hussar ikkagi riigikokku jääb? Kallas sõnas, et kedagi ei saa sunniviisiliselt valitsusse viia. „Minu esimene eelistus on see, et esimehed on laua taga, aga Eesti 200 on mulle kinnitanud, et sellest probleemi ei tule. Elame-näeme,“ ütles Kallas.