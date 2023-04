Valitsus loodud! SDE ja Eesti 200 kiitsid valitsusse mineku heaks

Erakonna esimees Lauri Läänemets ütles, et valminud lepe on keerulistel ja rasketel läbirääkimistel kokku lepitud kompromiss. „Kuna meie maailmavaade erineb partnerite omast väga palju, siis oli keeruline saavutada sellist lepet, millega saaksime täiesti rahul olla.“ Ta lisas, et riigil seisavad ees keerulised ja valusad otsused, mis on tingitud osaliselt keerulisest majanduslikust ja julgeolekuolukorrast, aga ka varasematel aastatel oluliste otsuste tegematajätmisest.

Selles valitsuses on sotsiaaldemokraatide peamine eesmärk, et igas Eesti nurgas oleks hea elada ning, mis kõige olulisem, et inimesed saaksid tehtud töö eest palka, mille eest on võimalik ära elada. „Meie roll on parempoolsete erakondadega ühises valitsuses pakkuda tasakaalu ning mõjutada võimalikult palju neid otsuseid, kus me räägime kohalike omavalitsuste ja inimeste toimetulekust,“ rääkis Läänemets.

Toimetuleku kõrval on sotsiaaldemokraatidele endiselt tähtis ka Eesti metsade tark hoidmine ja majandamine. „Selleks, et hoida meie elurikkust ja säilitada Eesti metsa, peab meie metsade seis paranema, ka selleks, et tulevikus oleks metsandussektoris töökohti,“ sõnas Läänemets.

Riigikogu koguneb avaistungiks esmaspäeval, 10. aprillil, et liikmed saaksid anda ametivande ja valida juhatuse.

Eesti 200 kiitis valitsusse mineku heaks

Täna Tartus kogunenud Eesti 200 üldkogu andis heakskiidu esmaspäeval allkirjastatavale koalitsioonileppele. Eesti 200 juhatus kinnitas ka erakonna valitsusdelegatsiooni.

Erakond seab riigikogu esimehe kohale Eesti 200 esimehe Lauri Hussari. Järgmise valitsuse infotehnoloogia- ja majandusministriks saab Tiit Riisalo, haridusministriks Kristina Kallas ja välisministriks Margus Tsahkna.