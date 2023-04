Riigikogu esimehe koha saab Eesti 200

Kes sellele kohale määratakse, ei ole veel avalikult teada. Täna Delfiga rääkinud allikad aga vihjasid, et spiikriks saab Eesti 200 esimees Lauri Hussar. Täpsemalt räägitakse detailidest homme keskpäeva paiku, kui avaldatakse kolme erakonna koalitsioonileping.

Taolise sammu üle väljendas Kallas toona teatavat rahulolematust. Valitsusjuht sõnas, et kui koalitsioonierakonna juht kuuluks kabinetti, teeks see suhtlemise lihtsamaks ja aitaks vältida omavahelisi arusaamatusi. Ettepaneku valitsusse tulla tegi Kallas oma erinevates valitsustes mõlemale.

„Kes tuleb valitsusse, kes ei tule, on iga erakonna enda otsustada. Minu eelistus oleks see, et erakonna esimehed oleksid laua ümber, kus teemasid arutatakse. Aga kedagi ei saa sundida,“ tõdes Kallas.