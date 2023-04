OTSEBLOGI | Julgeoleku- ja kaitsenõukogu juht: Ukraina tegelikest sõjaplaanidest ei tea rohkem kui viis inimest

Ukraina ametnikud on hakanud rõhutama, et keegi Ukraina sõjaväe plaanidest kõva häälega ei kuulutaks. Neljapäeval sõnas Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu tegevjuht Oleksii Danilov, et riigi sõjaplaanidest ei tea üle viie inimese.