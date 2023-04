Ministrite jaotus paigas. Nii Eesti 200 kui sotsid saavad kolm portfelli

Delfile teadaolevalt haarab Eesti 200 ohjad välisministeeriumis, haridus- ja teadusministeeriumis ning neile kuulub ka IT- ja majandusministri portfell. Haridusministri kohale on Eesti 200-l valdkonna tugev spetsialist Kristina Kallase näol olemas.

See jätaks Reformierakonnale lisaks peaministri kohale ka rahandus-, kultuuri-, sotsiaal-, kaitse-, justiits ja loodava kliimaministri portfelli.

Läänemets kirjutas erakonnakaaslastele, et kuu aega kestnud läbirääkimised olid rasked ning tuleb teha sotside jaoks keerulisi otsuseid, nagu maksutõusud. Millised maksud tõusevad, seda Läänemets erakonnakaaslastele ei avaldanud. Alampalga tõusu kohta ütles Läänemets, et see siiski tuleb, ehkki mõnevõrra teisel kujul, kui sotsiaaldemokraadid soovisid.