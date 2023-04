PÄEVAKORD | Riik võib julgelt laenu võtta. Aga mitte valedeks asjadeks

Eesti riigilaen ei ole õnneks veel nii suur, et selle täiendavat võtmist peaks pelgama, kui see kulutatakse majanduse edendamiseks, rääkis värskes Päevakorras Hinderk Riikoja Maalehest. „Riik saab jõukamaks ainult majanduse kasvades, lihtsalt raha ümberjaotamisega seda ei saavuta,“ lausus ta.

Eesti Ekspressi ajakirjaniku Urmas Jaaganti sõnul ei tea me veel, mida koalitsioonileping majanduse edendamiseks teha lubab. Küll aga võib tema hinnangul kindel olla, et meid ootavad ees mingid maksutõusud, sest riigil on vaja raha juurde saada.