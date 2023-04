Koalitsioonileping on valmis, laupäeval tutvustatakse ministreid

Nüüd vaadatakse, missugused positsioonid missugustele erakondadele jäävad, seejärel erakondade juhid jaotavad need positsioonid erakondade sees, ütles Akkermann ERR otseetris, pidades usutavasti silmas ministriportfellide jaotust. Kui kõik need protseduurid on läbitud, siis ma arvan, et laupäeva lõuna paiku saab avalikkus teada, pärast seda, kui üldkogud on läbirääkimisdelegatsioonide töö heaks kiitnud, viitas Akkerman.

Akkermann tõdes, et tema läbirääkimistel ei osalenud, sestap ei tea ta ka, millised maksud või toetused tõusevad või langevad. Kas tema ise ministrina jätkab, ei osanud Akkermann samuti veel öelda, viidates asjaolule, et Reformierakonnas on palju häid rahandusministri-kandidaate.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets kinnitas ERR-ile, et maksud tõusevad.

„Oleme kokku leppinud, et avaldame lepingu sisu laupäeval, aga jah, vastab tõele, et teatud maksumuudatused on ka selle koalitsioonilepingu osa,“ sõnas Läänemets.

Lepingut veel viimistletakse. „Asjad on kokku lepitud, aga sõnastused on vaja üle käia ja arvatavasti alles reede õhtuks on koalitsioonileping olemas lõpliku versioonina,“ sõnas Läänemets.

Ta lisas, et uue valitsusega ministrikohtade arv muutub, jääb 13 ministrit ja teatud ministeeriumid korraldatakse ümber. „Tuleb kliimaministeerium, regionaalarenguministeerium ja üks tugev IT- ja majandusministeerium,“ ütles Läänemets.

„Ministrikohad jaotuvad proportsionaalselt, Reformieraknd saab seitse kohta,“ ütles Läänemets.