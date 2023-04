Xi Jinping: Hiina ja Euroopa peaksid suhteid tugevdama

„Hiina innustab kõiki osapooli jääma rahulikuks ja mõistlikuks ning tegema koostööd rahuläbirääkimiste tingimuste loomiseks. Me oleme vastu katsetele, mis lisaksid õli tulle ja muudaksid olukorra keerulisemaks,“ ütles Xi, lisades, et Hiina soovib aktiivselt osaleda rahukõneluste ja dialoogide edendamises.

Euroopa Komisjoni president Ursula Von der Leyen teatas oma avakõnes, et ei näe suhete katkestamist Hiinaga kui elujõulist või soovitavat strateegiat Euroopa Liidu jaoks, ent lisas, et näeb ühtlasi riske, millele Euroopa tegelema peaks.

„Venemaa sõjas Ukraina vastu tahame, et rahu taastataks, ning selleks peab Venemaa lõpetama invasiooni ja tooma oma väed Ukrainast välja,“ sõnas von der Leyen. Ta ütles ka, et territoriaalne puutumatus ja iseseisvus on on ÜRO põhikirja põhialused, mida von der Leyen ja Macron täielikult toetavad.