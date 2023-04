Sõjavastase pildi pärast orbudekodusse sattunud vene tüdruk anti perest aastaid lahus olnud emale

Vene lasteõiguste volinik Maria Lvova-Belova sõnas, et kohtus aastaid mehest ja lapsest lahus olnud emaga. The Guardiani teatel ei nõustunud 13-aastane tüdruk varem lastekodust ema juurde minema, ent muutis nüüd meelt, nii et ema Olga Sitšihhina viis ta koju.