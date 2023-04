President Karis: Kallase kriitika Eesti Energia endiste juhtide suunas ei ole kohane

Samuti oli Karis terav majandus- ja taristuministri Riina Sikkuti poolse uute põlevkivikaevanduste rajamise keelamise suhtes.

Vaadates otsa rahandusministeeriumi värskelt avaldatud kevadisele majandusprognoosile on Karise sõnul selge, et tuleb teha otsuseid, mida enne valimisi ei lubatud. Karis rääkis, et ootab uuelt valitsuselt julgust neid otsuseid vastu võtta.

„Ma arvan, et üks oluline mõõdupuu on see, et ta suudab muutusi ellu viia, sest ilma nendeta ma arvan, et tänapäev maailmas ei ole võimalik. Tuleb olla ka ebapopulaarne, mitte sõita ainult selle populaarsuse ree peal ja oodata, et meedia iga päev teeb häid pealkirju. Need otsused, mis on vaja teha, tuleb ära teha ja nendeni jõudmiseks tuleb ka läbi mõelda, kuidas me sinna jõuame,“ lausus Karis.

Karise sõnul loodab ta, et peaminister saab ministrite nimed ikkagi enne teda teada ja jõuab nendega ka enne vestelda. Karis märkis, et on öelnud seda ka otse Kaja Kallasele. „Et see meeskond, kes lõpuks kokku saab, et see tõesti on meeskond,“ sõnas Karis.

Karis ütles, et valitsemine on valikute küsimus ja kui üht konkreetset lubadust ära teha ei saa, siis tuleb jätta see tegemata, mitte anda raha natukene erinevatesse valdkondadesse.