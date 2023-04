Martin Paalits: magistriõpingud TalTechis on minu elu üks parimaid otsuseid

Martin Paalits, TalTechi tööstustehnika ja juhtimise eriala magistrant ja TalTechi ürituskorralduse spetsialist on noor energiline mees, kes teeb palju ja jõuab palju. Sündinud 1994. a Saaremaal, üles kasvanud Sõrve poolsaarel ning lõpetanud Kuressaare gümnaasiumi, tahtis ta omandada eriala, mis annaks füüsiliselt katsutava väljundi. Üks ajateenistuse kaasvõitlejatest õppis toona Tallinna tehnikakõrgkoolis ning see tundus huvitav. Saanud rakenduskõrghariduse masinaehituse erialal ja hea põhja inseneeriale, soovis Martin majandusest ja juhtimisest teadmisi juurde koguda. „TalTechi ehk Tallinna tehnikaülikooli tööstustehnika ja juhtimise eriala on hea kombinatsioon nii inseneeriast, juhtimisest kui ka majandusteadusest. Tehnilised erialad aitavad teha maailmas reaalseid muutusi. Inseneride nappus on midagi, millega võitlevad paljud riigid. On inimesi, keda sõna „tehniline“ või „insener“ ehmatab, kuid tegelikkuses ei ole nimetatud ameti võimalustel otsa ega äärt,“ on Martin veendunud. Oma magistritöö soovib ta TalTechis kaitsta teemal, mis seostub 3D-printimise või tootmisjuhtimisega ning välistatud pole ka jätkamine doktorantuuris.

TalTech – atraktiivne ja kompaktne ülikool

Martin on kindel, et magistriõpingud on tema elu üks parimaid otsuseid. Kuigi ta hetkel valitud erialal ei tööta, tuleb TalTechi magistriharidus terve elu jooksul kasuks, olgu siis teadmiste, võimaluste või ka tutvustena, mis ülikoolis õppides tekivad. Ja Martin tahab kogu aeg ennast arendada ning targemaks saada. Magistriõppes on võimalik loengutes ja seminaridel osaleda ka õhtuti, mis võimaldab tööl käimist ja õppimist hästi ühildada, ning nii teevad paljud TalTechi magistrandid.

TalTech on kõrgkool, mis maailma päriselt muudab. Ja Martini sõnul toetab tema õppimine töötamist: „Meie tudengid on tööturul väga nõutud, mis tähendab, et töö leidmine ei ole suur probleem. TalTechist tulevad tipptaseme spetsialistid ning insenerid, kes on Eesti majanduse ning teaduse arengule hästi olulised. Kõik, mida me enda ümber näeme – sillad, majad, teed, elektrisüsteemid –, on suuresti projekteerinud Tallinna tehnikaülikooli vilistlased. Kui me vaatame Eesti tippjuhte, siis enamasti on nad kõik lõpetanud Tallinna tehnikaülikooli.“ Martin toob jutu sees välja ka ühe Eesti kitsaskoha: matemaatikaõpetajatest on suur puudus, aga matemaatika on väga oluline. Martin ise annab kooliõpilastele näiteks matemaatika eratunde ja on töötanud Arte gümnaasiumis ühe aasta matemaatikaõpetajana. Sellele aitasid kaasa TalTechis läbitud juhtimisalased õppeained.