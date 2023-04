Kreml: iga kord, kui NATO laieneb, peab Venemaa uuesti jõud Euroopas tasakaalustama

„NATO laieneb Venemaa piiri suunas. Mitte Venemaa ei lähene oma sõjalise infrastruktuuriga NATO piirile, see on liikumine vastupidises suunas,“ lausus Peskov Interfaxi vahendusel.

„Muretsedes oma julgeoleku pärast, võtame me loomulikult tarvitusele meetmeid selleks, et see tagada,“ lisas Peskov.