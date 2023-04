Soome sotsid alustavad uue juhi otsinguid, Sanna Marinile prognoositakse rahvusvahelist karjääri

Neljapäeva hommikul kogunes valimisjärgse olukorra arutamiseks sotside juhatus ja pärast seda värskelt valitud parlamendifraktsioon. Samal ajal andis Marin president Sauli Niinistöle ametlikult üle valitsuse tagasiastumisavalduse, jätkates uue peaministri tulekuni tööd tema kohusetäitjana. Parteil on parlamendis kolm kohta rohkem kui varem, ent sotside senised partnerid said valimistel lüüa. Ainsad võimalused on opositsiooni minek või koostöö koonderakondlase Petteri Orpo juhitud paremvalitsusega.