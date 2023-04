Keskaegses linnuses rullub lahti päriselu sündmustel põhinev müsteerium

Romaani peategelane on noor sõjasulane Markus, kes saabub 14. sajandi lõpus Vastseliina linnusesse, et uurida välja, kes reetis Liivimaa piiri kaitsnud sõjasalga. Kõigest aastakümned varem on linnuses toimunud ime, mille tulemusena lubab paavst patulunastust kõigile, kes siinset kabelit külastavad.

Keskaegne Liivimaa oli poliitilistest intriigidest läbi imbunud ning sellest ei jäänud puutumata ka Vastseliina linnus, mille rajamisega 14. sajandil Pihkva vürstid kuidagi leppida ei tahtnud. Seetõttu tegutsesid ka 700 aastat tagasi spioonid, et teise poole plaanidel silma peal hoida.

„Salakuulamise kohta on öeldud, et see on vanem isegi kõige vanemast ametist,“ räägib romaani autor Erkki Koort, kes on ühtlasi Eesti julgeolekuekspert. „Lõuna-Eesti oli ka harukordne, sest siin säilis paiguti relvakandmise õigus ja veel paarsada aastat pärast maa vallutamist tegutses praeguses Missos piirivalvurite eriüksus, kelle hulgast oli pärit ka Vastseliina saadetud Markus,“ jätkab Koort.

Kas reetur leitakse või mitte, millistesse sekeldustesse sõjasulane Markus oma katsumustel satub ning kas meeled võib segi ajada ootamatu armumine, seda peab lavastaja Tarmo Tagametsa sõnul oma silmaga vaatama minema.

„Lavastuslikult on minu eesmärk luua mastaapne vabaõhulavastus erilise atmosfääri ja looduslike võimalustega. See on teater ajastule omase tõetruudusega, kus publik saab osa sajanditetagusest elust ja meelelahutusest,“ ütleb Tagamets.

Etendusse on kaasatud nii professionaalsed kui ka harrastusnäitlejad, seahulgas Võrumaalt ja Lõuna-Eestist. Eheda keskaegse helielamuse loob tuntud Läti keskaegset muusikat mängiv ansambel Trakula. Etenduses kuuleb eesti, vene, võru, läti ja saksa keelt.