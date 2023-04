Julgeoleku hinnangul on Venemaa poolt Lätis aastaid viljeletud kaasmaalastepoliitika pärast sõja algust kahanenud. Paljud ühendused on töö lõpetanud ja Venemaa ning Valgevenega jätkavad sidemete hoidmist vähesed aktivistid. „Kaasmaalaste“ seas on lahkhelid, senised mõjuagendid sattusid tähelepanu alla ja pole enam nii tõhusad.

Olukorda on mõjutanud sanktsioonid ning Vene-Läti diplomaatiliste suhete vähendamine. Suleti Venemaa konsulaadid Daugavpilsis ja Liepājas ning see vähendas ka „kaasmaalaste“ tegevust nendes piirkondades. Riias tuli Vene diplomaatidel tegeleda muude ülesannetega. Alates 2004. aastast „kaasmaalaste“ üritusi võõrustanud Moskva maja on vähendanud oma tegevuse miinimumini. Samas olukorras on Vene riigile kuuluv sanatoorium Jantarnõi Bereg. Kaasmaalastepoliitikaga tegelenud fondid olid sunnitud projektid külmutama, kuna Venemaalt raha saada pole enam võimalik.