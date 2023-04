Hea Kodu päevad toovad väiksesse metsapealinna ülemaailmse palkmajaehitajate konverentsi

Räpina on metsapealinn, millel on pikk traditsioon palkmajaehituse kutsevõistluse korraldamisel. „Eestis on ainulaadne puitehituse kultuuripärand, mida on patt maailmaga mitte jagada. Sellest ka julgus ja mõte tuua maailma palkmajaehitajate ja meistrite suurkonverents siia omamoodi eksootilisse Kagu-Eestisse – metsade ja rabade vahele, Räpina väikelinna,“ ütleb Eesti puitmajaliidu juht Annika Kadaja.