EKA-s õpib eriala ja ellusuhtumise kohta asju, mida kuskilt mujalt ei leia

Elu EKA-s

Eesti Kunstiakadeemias õppimine on midagi erilist. See on kogemus, mis ei ole rikastanud ainult minu teadmistebaasi, vaid kogu mu elu. Seda kõike tänu sellele, et koolis valitseb avatud ellusuhtumisega õhkkond, kus kõiki julgustatakse väljendama oma kõige pöörasemaid ideid, mida toetavad nii õppejõud kui ka kaastudengid.

Ka tudengkond on EKA-s mitmekesine. Meil on inimesi nii Eestist kui ka välismaalt ning tugevad suhted välismaa ülikoolidega. Raske on leida kedagi, kes ei teaks kedagi, kes on käinud Erasmus+ vahetusõpingutel. Veetsin isegi ühe semestri Saksamaal, et saada arhitektuuriõppele erinevaid vaatenurki. See loob keskkonna, kus saab teha koostööd erineva taustaga inimestega, avardada silmaringi ning muutuda ise sallivamaks.