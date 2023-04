TalTechi MBA õppekava kiirendab Sinu arengut juhina

Mis kasu mentorlus nõustatavale annab? Mis on mentorluse peamine väärtus ja eesmärk?

Mentorlus on protsess, mille eesmärk on aru saada, kus inimene on täna, kuhu ta soovib liikuda ning milline on teekond eesmärgini jõudmiseks. Olemuslikult on see sarnane orienteerumisega. Orienteerumise eesmärk on läbida õiges järjekorras punkte, et jõuda finišini. Kõige olulisem selle ülesande täitmisel on aga aru saada, kus sa kaardi peal asud. Selleks et mõista, kus üliõpilane „kaardil“ asub, teeme esmalt DISC isiksuse testi, mille tulemuste analüüsist lähtume edasistes sammudes.