Lavrov loodab, et ameeriklastel ärkab mõistus ja nad taasalustavad dialoogi Venemaaga

„Vähemalt ei kaota me lootust, et ameeriklastel ärkab mõistus ja nad taasalustavad mingit dialoogi. Vaatame. Oodata pole jäänud palju,“ ütles Lavrov.

Ootamise all pidas ta silmas tseremooniat, kus välisriikide suursaadikud andsid president Vladimir Putinile üle oma volikirjad. Teiste hulgas tegi seda ka USA suursaadik Lynne Tracy.

Putin rääkis tseremoonial sügavast kriisist Venemaa ja USA suhetes ning nimetas kriisi põhjuseks kahe riigi lähenemiste põhimõttelist erinevust tänapäevase maailmakorra kujunemisele. Putin ütles, et Washingtoni „värviliste revolutsioonide“ toetamise poliitika viis tänase Ukraina kriisini. Putini sõnul on aga Moskva alati seisnud selle eest, et Vene-Ameerika suhted oleksid võrdõiguslikkuse, teineteise suveräänsuse ja huvide austamise ning teineteise siseasjadesse mittesekkumise põhimõtete alusel.