Lukašenka Moskvas: Venemaa ja Valgevene lääne surve all kokku ei varise

„Kes prognoosis, et me variseme kokku – me ei varisenud. Ega varise,“ lausus Lukašenka, vahendab Interfax.

Lukašenka tuletas meelde, et aasta jooksul enne seda kohtumist on kabinettides arutatud kahe riigi majandusarengu küsimusi, sealhulgas mikroelektroonika teemat.

„Ja saime ju hakkama. Leidsime lahendused. Nii teil kui ka meil,“ ütles Lukašenka.

Lukašenka tunnustas Venemaa edu põllumajanduses: „Leiba pole kuhugi panna, selline saak. Millal on midagi sellist olnud?“ Lukašenka väljendas lootust, et tööstuses saab olema samamoodi.

Putin ütles, et Venemaa ja Valgevene on saavutanud ühiste jõupingutustega häid tulemusi nii rahvusvahelisel areenil kui ka kahe riigi julgeolekuküsimuste lahendamisel.

„Peab ütlema, et väga palju on ära tehtud meie ühise töö tulemusena kõigil suundadel, homme, ma kordan, arutame me seda kõike, see puudutab meie koostööd rahvusvahelisel areenil, puudutab ka meie riikide julgeoleku tagamise küsimuste ühist lahendamist,“ ütles Putin.

Putin märkis, et kuulas Lukašenka hiljutist kõnet Valgevene parlamendi ees.

„Vaatasin ja kuulasin teie pöördumist,“ ütles Putin.

„Nii kaua, poleks maksnud,“ vastas Lukašenka naeratades.