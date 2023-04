Valimistel hävinud keskerakondlased panustasid kampaaniasse suurima summa isiklikku raha

Riigikogu valimistel kandideerinud inimesed on hakanud erakondade rahastamise järelevalve komisjonile valimiskampaania ajal tehtud kulusid deklareerima. Seni on aruanded esitanud Keskerakond, Eestimaa Ühendatud Vasakpartei, Eesti 200, Parempoolsed ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond. Lisaks on aruanded ära esitanud üksikkandidaadid Andres Laiapea ja Sergei Svjatušenko.