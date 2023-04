Macron Pekingis: Hiinal on rahutee leidmises Ukrainas suur roll

Esinedes enne homset kohtumist Hiina juhi Xi Jinpingiga Pekingi prantsuse kogukonna ees, ütles Macron, et Prantsusmaa püüab „selles ühises vastutuses rahu ja stabiilsuse eest“ Ukrainas Hiinaga koostööd teha, vahendab AFP.

„Hiina oma lähedaste suhetega Venemaaga, mis on viimastel päevadel kinnitust leidnud, võib mängida suurt rolli,“ ütles Macron, märkides Pekingi välja öeldud vastuseisu tuumarelvade kasutamisele Ukrainas ja rahuettepanekut.

Ajakirjanike ees esinedes ütles Macron, et igaüks kes aitab agressor Venemaad Ukraina konfliktis, muutub kaasosaliseks.

„Me oleme otsustanud alates konflikti algusest aidata ohvrit ja me oleme samuti teinud väga selgeks, et igaüks, kes aitab agressorit, on rahvusvahelise õiguse rikkumise kaasosaline,“ lausus Macron.