Hoiupõrsas tühi. Maksude kallale minemisest ilmselt pääsu pole

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets ütles eile, et riigi rahanduse nutune seis nõuab karmikäelisi lahendusi: pelgalt kärpides tema sõnul miinusest välja ei vea ja tuleb teha maksumuudatusi. Tema sõnul on kõik tulevased võimupartnerid üksmeelel selles, et riigi majanduses on raske seis.