Sanna Marin teatas, et lahkub sügisel Soome sotside juhi kohalt ega soovi ka ministrikohta

Marini sõnul on põhjuseid palju. Ta ütles, et viimased aastad on olnud talle isiklikult rasked ja tema taluvus on proovile pandud, vahendab Helsingin Sanomat.

„Mõnikord peab mõnesid uksi sulgema, et oleks võimalik tulevikus uusi avada. Alustan järgmisel nädalal oma rahvaesindaja tööd ja loodan, et saan elada veidi rahulikumat elu, kui need vastutused kaovad,“ lausus Marin.

Marin ütles, et räägib sellest juba nüüd, et tema järeltulijaks pürgijatel oleks piisavalt aega kandideerimist kaaluda. Erakond peab esimehekandidaadid paika panema juba mai alguseks, et vajaduse korral jõutaks korraldada hääletus kõigi liikmete hulgas.

Marin rõhutas, et on valimistulemuse üle rõõmus, sest SDP sai parlamendikohti juurde, aga märkis samas, et pürgis peaministrina uuele ametiajale.

„Nüüd, kui valimistulemus on selline, leian, et mul on võimalus teha see otsus ka enda elu lähtekohtade ja vaatepunktide põhjal ning avada oma elus uus lehekülg,“ ütles Marin.

Marini sõnul kavatseb ta jätkata tööd Eduskunta liikmena.

Marinilt küsiti, kas temast võib saada mingi minister, kui SDP valitsuskoalitsiooni läheb.

„Ma ei pea seda tõenäoliseks, et oleksin ise seal ministrite ridades olemas,“ vastas Marin.

SDP on aga Marini sõnul koalitsiooni minekuks valmis.

SDP sai pühapäevastel parlamendivalimistel suuruselt kolmanda häältesaagi koonderakonna ja Põlissoomlaste järel.

Koalitsiooniläbirääkimisi hakkab pidama koonderakonna esimees Petteri Orpo.