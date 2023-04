Jeruusalemma vaidlusaluses pühapaigas toimusid kokkupõrked Iisraeli politsei ja palestiina usklike vahel

Hamasi asejuht Saleh al-Arouri hoiatas, et islami pühapaikade ründamine läheb kalliks maksma ja iisraellaste jalgade all hakkab maa põlema.

Palestiina võitlejad olid kutsunud moslemeid end mošeesse sulgema teadete pärast, et juudi usklikud tahavad kompeksis paasapühade puhul kitse ohverdada. Samal ajal on käimas moslemite püha kuu ramadaan.

See koht Jeruusalemmas on kõige püham juutide jaoks ja pühaduselt kolmas moslemite jaoks. Juutide jaoks on tegemist Templimäega, kus asusid piiblist tuntud templid, ning moslemite jaoks on see Haram al-Sharif, kust prohvet Muhamed taevasse läks.