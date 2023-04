Senkel ütles pärast pea tund aega kestnud istungit, et Petersoni kahtlustus ei ole tema hinnangul üldsegi põhjendatud. „Idee on see, et tegemist on rahuliikumisega ja tema eesmärk ei ole mitte Eesti ja Venemaa suhete halvendamine, vaid parandamine,“ ütles ta.