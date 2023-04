Mida pakub Tartu 2024 Peipsi äärest Läti piirini? Avalikuks sai ligi pool Euroopa kultuuripealinna programmist

Omapära ja Euroopa

Aigu Om! muusika- ja sõnasündmuse arvukaid ettevõtmisi ühendavad väärtused on rikas pärimuskultuur, kohalikud inimesed, lood ning unikaalne Võrumaa loodus. Festivali eriaastal on fookuses kaks kauget, ent sarnast kultuuriruumi, kus on säilinud tihe side loodusega – Eesti ja Jaapan. Külastajateni jõuavad kahe riigi kultuuripärlid metsakümblusest suitsusaunani. Sündmuse üheks kulminatsiooniks on Jaapani-Eesti koostöös sündinud heliteose esmaettekanne.