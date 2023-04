OTSEBLOGI | Ukraina kaitseministri asetäitja: venelaste teated Bahmuti kohta on psühholoogilise mõjutamise vahend

Maljari sõnul on vastase teated väidetava Ukraina relvajõudude juhtkonna salaplaanide paljastamise kohta psühholoogilise mõjutamise vahend.

„Vaenlasel ei õnnestu ka meie võitlejaid demotiveerida. Vaatamata sellele, et vaenlase kõik informatsioonilised teated lahingute kohta Bahmutis on suunatud just sellele,“ rõhutas Maljar.