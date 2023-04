„Ainus kuritegu, mille ma olen toime pannud on meie riigi kartmatu kaitsmine nende eest, kes tahavad seda hävitada,“ ütles Trump, vahendab CNN.

„Ma ei oleks kunagi arvanud, et Ameerikas saab midagi sellist juhtuda. Ei oleks kunagi arvanud, et see võib juhtuda,“ lausus Trump.