Kuidas teil üldse selline mõte pähe tuli, et teist võiks rahandusminister saada? Ja no kui tuligi, siis kas oli tarvis sellest kõigile pasundada?

Minu mõte pole mitte rahandusministri koht, vaid see, et Eesti poliitikas võiks asju teistmoodi ajada. Näen, et paljutki saaks paremini teha. Pigem seisneb küsimus selles, kuivõrd ma saan reformide läbiviimist mõjutada.