Tulihingeline vabariiklane Marjorie Taylor Greene võrdles Donald Trumpi jeesusega

BBC järgi teatas Greene Right Side Broadcasting Networki (RSBN) reporteri Brian Glenniga vesteldes, et Trump „ühineb tänase arreteerimise kaudu mõnede ajaloo kõige imelisemate inimestega“.

Ta kordas, et endist presidenti „kiusatakse taga“. „Ma lihtsalt ei suuda uskuda et see toimub, kuid ma toetan teda alati. Ta ei ole midagi valesti teinud,“ ütles Greene.