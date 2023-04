OTSEBLOGI | Donald Trumpi üle mõistetakse täna kohut: protestijad hakkavad kogunema

Donald Trumpist saab täna esimene USA endine president, kellele kriminaalsüüdistus esitatakse. New Yorgi politsei on valmis Trumpi toetajate meeleavaldusteks ning patrullib kohtuhoone juures asuvatel tänavatel.

Viimased jagavad oma iidoli arvamust, et New Yorgi vandekohtu esitatud süüdistus ja veel kolm käimas olevat juurdlust on poliitiliselt motiveeritud ja mõeldud takistama Trumpi uuesti presidendiks kandideerimist 2024. aastal.