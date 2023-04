Belgia politsei korraldas Euroopa Rahvapartei peakorteris haarangu

Euroopa Rahvapartei on paremtsentristlik Euroopa parteide liit, mis ühendab kristlik-demokraatlikke ja konservatiivseid Euroopa erakondi.

Esialgse teabe kohaselt konfiskeeris politsei arvutid, mis on seotud käimasoleva uurimisega väidetava korruptsiooni kohta 2019. aasta ELi valimiskampaania ajal.

Saksamaa Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) seadusandja Mario Voigt oli 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimiskampaania ajal EPP presidendi Manfred Weberi digitaalkampaania juht. Saksa meedia andmetel on uurimiste keskmes digitaalse kampaania lepingu sõlmimine Tüüringi ettevõttele.

Voigt on praegu CDU juht Tüüringis. Eelmise aasta septembris võttis Tüüringi parlamendi õiguskomisjon temalt uurimise ajaks ära õigusliku puutumatuse, kuigi pole selge, kas juhtum on sellega seotud.

EPP on Euroopa vanim ja suurim poliitiline rühmitus.

Lakoonilises teadaandes kinnitas Euroopa Rahvapartei, et „Belgia ja Saksa politseivõimu esindajad külastasid 4. aprillil partei peakorterit Brüsselis“, lisades, et „külastus on seotud käimasoleva uurimisega Tüüringis, Saksamaal“.