Sotside peasekretär Eduard Odinets paneb ameti maha. Mantlipärija osas jäi mees kidakeelseks

Odinets sõnas, et kuna tal on muid kohustusi veel, siis tahab ta keskenduda neile. Odinets on ka Kohtla-Järve linnavolikogu esimees. „Valimised olid ära, [sotsiaaldemokraadid] lähevad valitsusse, need eesmärgid oleme saavutanud,“ ütles Odinets.

Seda, kes tema asemele tuleb, Odinets ei kommenteerinud. „Te ju mõistate, et isegi kui ma teaks, siis ma ei saaks teile seda öelda,“ ütles Odinets. Ta lisas, et järgmist peasekretäri saab määrata ainult erakonna esimees Lauri Läänemets, kes Odinetsi hinnangul on praegu ka ainus, kes teab, kellest saab tema mantlipärija.

Varem on meedias räägitud, et võimalik sotsiaaldemokraatide järgmine peasekretär võiks olla praegune kultuuriminister Piret Hartman. Hartman ise sõnas, et temast aga järgmist erakonna peasekretäri ei saa ning esimees Läänemets talle sellesisulist pakkumist ka teinud ei ole.

Eduard Odinets sai riigikogu liikmeks 2021. aastal Katri Raigi asendusliikmena. Ka selle aasta riigikogu valimistel ei osutunud Odinets valituks, kuid loodab enda sõnul siiski asendusliikmena riigikokku pääseda. Ta kandideeris märtsikuistel valimistel Ida-Virumaal ning sai 630 häält.

Täna koguneb Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatus, et arutada muuhulgas, kellest saab järgmine peasekretär.