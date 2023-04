President Karis Rootsis: panustamine maailma tipplaboritesse avardab Eesti teaduse silmapiiri

„Paljud nüüdisaja teaduse uurimismeetodid on kättesaadavad vaid juhul, kui riigid ühiselt panustavad teadmiste ja rahaga. Eesti panus maailma tipplaboritesse loob meie teadusele vajalikud eeldused uuteks avastusteks ja arendustööks. Vaid nii saame tõsta oma konkurentsivõimeti teaduse ja majanduse vallas,“ tõdes president Karis.

„Teaduskoostöö süvendamine Põhjamaadega avab tulevikus Eestile ukse osalemiseks tippteadmisi ja tipptehnoloogiat puudutavatel hangetel,“ märkis president Karis. „See on lihtsam, kui meil on ette näidata saavutused üksikutes kitsamates valdkondades, nagu molekulaarbioloogia ja geneetika või materjaliteadused.“

Riigipea külastas Lundis rahvusvahelist teaduskeskust Max IV, kus materjalide uurimiseks kasutatakse lühilainelist sünkrotronkiirgust. Kokku on keskuses 16 kiirtekanalit, milles üks – FinEstBeam – on rajatud Eesti ja Soome teadusalases koostöös. Projekti juhtpartner on Tartu Ülikool, partneriteks Tallinna Tehnikaülikool ning Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut. Eesti panus kanali ehitusse annab Eesti teadlastele ja inseneridele mistahes sektorist võimaluse oma uurimistöös keskuse kiirekanaleid kasutada.

„Hea on tõdeda, et kiirekanali FinEstBeam kõrgtehnoloogilisel toel tehtud uuringud on jõudsalt kasvatanud meie kõrgetasemeliste teaduspublikatsioonide arvu,“ ütles president Karis ja avaldas lootust, et see aitab Eestis turgutada ka innovatsiooni ja ettevõtlust.