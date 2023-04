9 kuud õlireostust Stroomis. Tänaseks on rannaala puhas

Täna teatas Põhja-Tallinna linnaosa valitsus, et likvideerimistööd, mille jooksul kaevati välja kokku üle 250 tonni pinnast, mis suunatud utiliseerimisele, said lõpu.

„Pinnaseproovide analüüs kinnitas, et rannaala on reostusest puhas,“ ütles Põhja-Tallinna vanem Manuela Pihlap.

Tööde käigus leiti aastakümneid kasutuseta seisnud toru, mis oli suures osas täidetud kütteõlijääkidega. „Toru ots betoneeriti, et reostus randa ei satuks. Tegemist on ajutise lahendusega – järgmises tööde etapis plaanitakse toru välja kaevata,“ selgitas Pihlap.

2022. aasta juuni lõpus avastati Stroomi rannas vee all õlireostus. Reostusuuring näitas, et naftasaaduste reostus pärineb eeldatavasti vanast trassist, kuhu reostus on aastakümnete eest sattunud õliküttega katlamajadest. Uuringu teostas REI Geotehnika OÜ. Uuring sai aluseks likvideerimiskavale, mille koostas Inseneribüroo Steiger OÜ.