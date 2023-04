Soome on NATO-s: liitumisdokument on USA välisministrile üle antud

„Võime nüüd öelda, et Soome on Põhja-Atlandi alliansi 31. liige,“ ütles Blinken dokumenti vastu võttes.

Enne seda oli NATO peasekretär Jens Stoltenberg andnud Haavistole kõigi liikmesriikide nimel kutse NATO-ga liituda.

Brüsselis peetud tseremoonial heisati NATO peakorteri ees pidulikult Soome lipp. NATO peasekretär Jens Stoltenberg sõnas veidi enne tseremooniat, et Putin võttis Ukraina invasiooniga eesmärgiks NATO väiksemaks muutmise. „Ta saab täpselt vastupidise,“ teatas Stoltenberg.

Eesti tervitab Soome liitumist NATO-ga

Peaminister Kaja Kallase sõnul on Soome liitumine NATO-ga ajalooline sündmus nii meie põhjanaabrite, Läänemere piirkonna kui ka laiemalt kogu NATO jaoks. „See on tähtis päev ka Eesti jaoks. Eesti ja Soome on alati olnud lähedased sõbrad, nüüd oleme koos ka NATO liitlased. Sellest saab tugevamaks nii meie ühine julgeolek kui ka kogu Euro-Atlandi piirkonna julgeolek,“ ütles Kallas. „Soome kuulumine NATO-sse tähendab ka seda, et meil tekib uusi võimalusi oma kahepoolse kaitsekoostöö tihendamiseks. Eesti ja Soome on tänasest lähedasemad kui eales varem.“

Kallase sõnul on NATO liitlaste jaoks kõige suurem oht Venemaa ning meil tuleb valmistuda pikaajaliseks vastasseisuks. „NATO on astunud viimase aasta jooksul väga kaalukaid samme uue julgeolekuolukorraga kohanemiseks ja liitlaste julgeoleku kindlustamiseks. Alliansi laienemine ja Soome liitumine näitab selgelt, et NATO-l on Euro-Atlandi piirkonna julgeoleku tagamisel võtmeroll,“ sõnas Kallas.

Samuti märkis peaminister Kallas, et alates Soomele ja Rootsile liitumiskutse esitamisest on ratifitseerimisprotsess NATOs toimunud kiiresti. „Loodan, et ka Rootsi liitumisprotsess liigub edasi ja saame Rootsit peatselt NATO liikmena tervitada.“