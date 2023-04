VIDEO | Tallinna südames on bussiliiklus pea peale pööratud. Kes otsis peatust, kes jäi iluprotseduurile hiljaks

„Kummaliselt vaikne oli, kuhu jäi sagimine,“ meenutab üks linlane muigamisi hommikust „tipptundi“ Viru keskuse bussiterminalis. Tema läks bussi number 1 peale. Alates tänasest kuni 31. maini väljuvad sealt lisaks mainitud liinile ka bussid nr 29, 40 ja 48. See on ka kõik.

Ümbersuunamisi on ohtralt. Linnavalitsus teatas, et seoses aprillis alanud Vanasadama trammiliini teise etapi ehitustöödega kaasnevad muudatused 27 bussiliini liikluses.

Täiesti uus ajutine peatus rajati Ahtri tänavale Hobujaama seisuplatsi kõrvale. Sealne videoküsitlus näitas, et inimesed toetavad igati trammitee ehitust, kuid pisut vajab uus liikluskorraldus harjumist. Näiteks üks naine muljetas, kuidas ikka oli tükk tegu peatuse otsimisega. Mõnda aega välismaal viibinud neiu aga nentis, et ei teadnudki, et midagi on muutunud. Seetõttu jäi ta täna hiljaks iluprotseduuridele.