Kohvimasin kontoris: rõõmsad töötajad ja positiivne töökeskkond

On põhjus, miks paljud meist vajavad hommikuti esimese asjana kohvi, et toimida. Kofeiinilaks!

Teiseks võib see vähendada „kohvijooksmiste“ arvu, kui inimesed lähevad kohalikku kohvikusse, et leida oma latet või muud maitsvat jooki. Selle asemel jäävad nad tõenäoliselt kohapeale, vestlevad omavahel ning loovad õitsvama ja positiivsema keskkonna.

Sellel on paar eelist. Esiteks on inimestel tavaliselt hea meel, kui nad saavad raha kokku hoida ja neil pole reaalseid piiranguid, mitu tassi kohvi nad iga päev juua võivad, enne kui peavad hakkama mõtlema selle hinnale.

Tass kohvi iga päev kohvikust võib peagi muutuda kulukaks. Kui teie töötajatel on võimalus kohapeal maitsvat kohvi hankida, on neil väiksem tõenäosus töökohalt lahkuda.

Julgustage regulaarseid kohvipause

Muidugi pole vaja inimesi julgustada kofeiinipause tegema. Oluline on juua kohvi vastutustundlikult. Siiski peaksite veenduma, et kõik teie töökohal veedavad aega kohvipausi tehes.

Kohvipausidel on mitu eesmärki. Need võimaldavad inimestel oma akusid laadida ja töölt välja lülituda ning aitavad edendada sellist õnnelikku ja produktiivset kultuuri, mille poole püüdleme.

Näiteks võivad kohvipausid anda inimestele võimaluse puhkeruumis omavahel vestelda ja mõned võivad isegi korraldada pause üksteisega samal ajal.

Iga ettevõte või ülemus, kes pole pauside võtmise eelistest täielikult aru saanud, peaks oma strateegia tõsiselt ümber mõtlema. Asi ei ole selles, et teie meeskond töötaks nii kaua kui võimalik, vaid selles, et neid toetada ja et nad teaksid, et saavad pause teha.

Puhanud töötajad kipuvad tegelikult olema produktiivsemad. Keda huvitab, kui teie töötajad teevad palju pause, kui nad on oma töös suurepärased?

Kohv võib inimesi õnnelikumaks teha

Tundub, et pingutame üle? See pole üldse nii. Kohv võib inimesi õnnelikuks teha. Uuringud on näidanud, et need, kes joovad regulaarselt kohvi, on 20% väiksema tõenäosusega depressioonis, ning sellel on tõelised teaduslikud põhjused.

Kohv võib aidata teie ajul toota dopamiini, mis on teadaolevalt aju „õnneravim“, mis aitab tuju tõsta. See aine vabaneb siis, kui oleme õnnelikud või isegi kui sööme maitsvat einet.

Kokkuvõte

Kohvimasin ei nõua ilmtingimata suuri investeeringuid ja sellel, et inimestel on võimalus töökohal ise maitsvaid jooke valmistada, on palju eeliseid, millele te pole mõelnud.

Tasub mõelda kohvimasina paigaldamisele ja sellest kasu lõigata. Võite saada õnnelikumad töötajad ja suurepärase töökultuuri.