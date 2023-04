Kreml: Soome astumine NATO-sse on kallalekippumine Venemaa rahvuslikele huvidele

„Kremlis leitakse, et see on olukorra järjekordne teravnemine. NATO laienemine on kallalekippumine meie julgeolekule ja Vene Föderatsiooni rahvuslikele huvidele, me oleme sellest rääkinud. Ja just nii me seda võtamegi. Ja loomulikult sunnib see meid tarvitusele võtma vastumeetmeid oma julgeoleku tagamiseks nii taktikalises kui ka strateegilises plaanis,“ ütles Peskov.