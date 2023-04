Rootsi julgeolekupolitsei vahistas terrorikuriteos kahtlustatuna viis inimest. Asi on seotud koraani põletamisega

„Julgeolekupolitsei peab sageli sekkuma varem, et oht ära hoida. Me ei saa oodata, et kuritegu toime pandaks, enne kui me tegutseme. Praegune juhtum on üks mitmetest, mille kallal julgeolekupolitsei on töötanud pärast proteste, mis olid suunatud Rootsi vastu seoses väljapaistva koraani põletamisega jaanuaris ja kus tehti rahvusvahelisi üleskutseid rünnakuteks,“ teatas Säpo terrorismivastase üksuse abijuht Susanna Trehörning.