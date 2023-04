USA teatas, et tappis Süürias Islamiriigi juhtivtegelase, kes kavandas rünnakuid Euroopas

ÜRO raportis hinnati veebruaris, et Islamiriigil on Süürias ja Iraagis praegu 5000-7000 liiget ja toetajat, kellest umbes pooled on võitlejad, vahendab Reuters.

CENTCOM teatas, et tsiviilisikud rünnakus viga ei saanud, ning lisas, et Islamiriik kujutab endast jätkuvalt ohtu regioonis ja kaugemal. Teatati, et al-Jabouri surm jätab Islamiriigi ajutiselt ilma võimest välisrünnakuid kavandada.

ÜRO raportis öeldi, et Islamiriigi ja sellega seotud organisatsioonide oht rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule oli 2022. aasta teises pooles suur ning on suurenenud konfliktitsoonides ja nende ümber, kus Islamiriik kohal on.

Eelmisel aastal teatas Islamiriik, et määras pärast eelmise liidri hukkumist Lõuna-Süürias uueks juhiks varem tundmatu tegelase Abu al-Hussein al-Husseini al-Quraishi.