President Karis külastab visiidil Rootsis Eesti osalusel loodud Euroopa tipplaboreid

President Karis juhatab Skandinaavia suurimas teaduspargis Medicon Village sisse esindusliku äriseminari, kus Eesti tervisetehnoloogia ettevõtted tutvustavad uuenduslikke terviseedenduse lahendusi. Ta avab Malmös Eesti aukonsulaadi ja külastab Lundi Eesti maja. Lundi üliõpilasesinduse traditsioonilisel aruteluõhtul on riigipeal kavas käsitleda Eesti-Rootsi suhteid ning julgeolekuolukorda.

Lundis asuvad kaks maailma tuntuimat materjaliuuringute ja bioteaduste uurimiskeskust. MAX IV nime kandvas laboris on lühilainelist sünkrotronkiirgust rakendades võimalik uurida materjale ja arendada tehnoloogiaid. Üks selle 16st kiirekanalist on loodud ja rahastatud Eesti ja Soome koostöös. Eestipoolne investeering kiirekanali ehitusse on 3,5 miljonit eurot.