Venemaa vastus Soome NATO-ga liitumisele: tugevdame oma sõjalist kohalolekut

Venemaa asevälisminister Aleksandr Gruško ütles uudisteportaalile RIA Novosti, et Venemaa tugevdab oma sõjalist kohalolekut lääne- ja loodesuunal.

„Osa meetmetest on juba välja kuulutatud. Me tugevdame oma sõjalist potentsiaali läänes ja loodes. Teiste NATO liikmete vägede ja rajatiste paigutamisel Soome territooriumile võtame täiendavaid meetmeid, et tagada Venemaa sõjaline julgeolek,“ ütles Gruško.