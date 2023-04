Urmas Reinsalu tunnustas välisministeeriumi teeneteristiga Ukraina suursaadikut

„Mariana Betsa on suursaadik Eestis alates 2018. aastast ning on teinud väsimatult tööd, et edendada Eesti ja Ukraina vahelisi suheteid,“ ütles välisminister Reinsalu. „Suursaadik Betsa on olnud oma riigi loovuse, ilu ja vastupidavuse eestkõneleja ning esindanud Ukrainat väärikalt ajal, mil see võitleb ellujäämise nimel sõjas jõhkra Vene agressori vastu.“

„Oleme üheskoos suutnud tugevdada Ukraina häält ülemaailmsetel foorumitel,“ sõnas välisminister Reinsalu. Ta lisas, et suursaadik Betsa on austatud kolleeg mitte ainult välisministeeriumile, vaid ka sise,- haridus-, ja sotsiaalministeeriumile, kellega koos on abistatud siinseid Ukraina põgenikke. Samuti on ta edendatud Eesti ja Ukraina koostööd erasektoris, eriti e-riigi ja e-teeninduse valdkonnas. „Eelmine aasta on olnud tohutult traagiline, kuid see on olnud ka aasta, mis on näidanud meie partnerluse ja sõpruse tugevust. Suursaadik Betsa rolli suhete edendamisel ei saa alahinnata. Tänan teda südamest,“ rõhutas välisminister lõpetuseks.