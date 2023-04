FOTOD | Lüganuse õnnetuse taust: väikelaps hukkus kiviviske kaugusel koduhoovist, kohalikud peavad veevõtukohta surmalõksuks

„Isegi täismeestele ohtlik, mis siis veel väikestest lastest rääkida,“ ohkas üks Lüganuse vallas asuva Varja küla elanik sügavalt. Teine leidis, et veevõtukohta ümbritsenud aed on liiga madal ja ei takista kedagi. Sellised emotsioonid on üleval pärast eelmisel reedel juhtunud traagilist õnnetust, mis juhtus Tallinn Dollsi tootmishoone krundil.